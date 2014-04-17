Кабмін призначив Тетяну Слюз головою Держказначейства

Кабінет міністрів України призначив народного депутата від фракції «Батьківщина» Тетяну Слюз головою Державної казначейської служби України, йдеться в розпорядженні Кабміну № 360 від 16 квітня, опублікованому на сайті уряду.

«Призначити Тетяну Слюз головою Державної казначейської служби України», - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, що раніше Слюз уже обіймала посаду голови Держказначейства в уряді Юлії Тимошенко з 2007 по 2010 рік.