Мінфін прогнозує на 2015 рік зростання ВВП на 1,7%, інфляцію - 5,4%

Згідно з проектом, визначаючи основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, Мінфін враховує прогнозний показник темпів зростання реального ВВП на рівні 1,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня) на рівні 5,4% й зростання цін виробників (грудень до грудня) на 7,3%.

Мінфін прогнозує номінальний ВВП на рівні 1,742 трлн грн за стандартом системи національних рахунків 2008 року, 1,687 трлн грн - за стандартом системи національних рахунків 1993 року.

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Рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, наступного року становитиме 7,8%.

Як повідомляється, показники є попередніми й можуть бути уточнені після публікації статистичної інформації за 2013 рік, оперативних даних про поточний стан економіки в 2014 році й ухвалення урядом рішення про прогноз макропоказників на 2015 рік.

Також уточнення показників можливе через низку ризиків, пов'язаних із недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, економічною й політичною нестабільністю в Україні.

Мінфін повідомляє, що бюджетна політика на 2015 рік розроблена з урахуванням виконання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Разом із тим, початкова редакція закону про держбюджет, прийнята в січні 2014 року, передбачала зростання реального ВВП на 3% при інфляції 8,3%.

Нагадаємо, що Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, але передбачає, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного ухвалення заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні за прогнозами Світового банку становитиме 15% у 2014 році й 10,5% у 2015 році.