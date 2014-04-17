Японія дасть Україні $1,1 млрд кредиту на модернізацію Бортницької станції

Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., у рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на посла Японії в Україні Сакату Тоічі.

«Виходячи з ситуації, що склалася в Україні, уряд Японії ухвалив рішення надати допомогу на суму до 150 млрд японських ієн – близько 1,5 млрд дол. США – на низку програм», – цитує Тоічі прес-служба Мінрегіону.

У Мінрегіоні уточнили, що однією з найбільш значущих серед цих програм є кредит у 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації в Києві. Згідно з повідомленням міністерства, проект комплексної реконструкції споруд очищення стічних вод і будівництва технологічної лінії з обробки й утилізації опадів на Бортницькій станції аерації був розроблений Мінрегіоном спільно з Київською міськдержадміністрацією (КМДА). Термін реалізації проекту – 8 років. Передбачається, що проект буде реалізований у 2 черги, а його загальна вартість становитиме 10,47 млрд грн.

Прес-служба Мінрегіону також зазначила, що глава міністерства – віце-прем'єр міністр України Володимир Гройсман у ході зустрічі з послом Японії висловив надію, що український уряд найближчим часом підтримає постанову щодо затвердження проектної документації щодо реконструкції БСА.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року КМДА звернулася до Посольства Японії в Україні з проханням розглянути можливість залучення кредитних коштів японського уряду за пільговим кредитуванням за програмою офіційної допомоги «Ієновий кредит» із відстроченням сплати відсотків і основної суми боргу для реалізації проекту реконструкції БСА.

У травні 2013 року Олександр Попов, який на той час обіймав посаду голови КМДА, обговорив із представниками Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) питання інвестиційного співробітництва в рамках реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації.

Попов зазначив, що БСА потребує термінової модернізації й реконструкції як найбільш пріоритетний об'єкт не лише Києва, але й України в цілому.