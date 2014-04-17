Мінфін запланував на 2015 рік держборг не вище 55% ВВП

Згідно з проектом, основні завдання бюджетної політики на 2014 рік націлені на подальшу стабілізацію держфінансів і передбачають утримання граничного обсягу дефіциту держбюджету в межах 3% ВВП, а також утримання обсягу держборгу на економічно безпечному рівні, але не більше 55% ВВП.

Мінфін планує з урахуванням податкового законодавства зберегти частку перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні не вище 30%.

Фінансування дефіциту спецфонду держбюджету планується за рахунок позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, тоді як дефіцит загального фонду держбюджету фінансуватиметься переважно за рахунок внутрішніх запозичень.

Граничний обсяг держгарантій передбачається на рівні не більше 5% доходів загального фонду держбюджету за рішеннями Кабінету Міністрів України або на підставі міжнародних договорів України для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення.

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Проведення активних операцій з управління держборгом і ліквідністю єдиного казначейського рахунку планується в межах запланованого обсягу держборгу на кінець бюджетного періоду.

Мінімальна зарплата встановлюватиметься з урахуванням реального стану розвитку економіки й фінансових можливостей бюджету, що забезпечить їх зростання не нижче індексу споживчих цін.

Прожитковий мінімум планується на основі зростання показників реального сектора економіки та індексу споживчих цін.

Також Мінфін планує оптимізувати структуру й чисельність військових формувань із направленням вивільнених бюджетних коштів на розвиток озброєння й військової техніки, підвищення інтенсивності бойової підготовки й забезпечення соціального захисту військовослужбовців, послідовне підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, реформування правоохоронних органів із урахуванням європейських стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, що передбачає дефіцит бюджету обсягом 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу за підсумками року в 664 млрд грн або 43,6% ВВП.

Світовий банк прогнозує дефіцит держбюджету України з урахуванням ПДВ-облігацій – на рівні 4,8% ВВП у 2014 році і 3,3% у 2015 році. Державний і гарантований державою борг, за прогнозами банку, досягне 47,4% у 2014 і 48,5% ВВП у 2015 році.