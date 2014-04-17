Фонд гарантування почав ліквідацію проблемного банку «Даніель»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 16 квітня почав ліквідацію проблемного банку «Даніель» на підставі рішення Національного банку України від 15 квітня про відкликання ліцензії й ліквідації цього банку, повідомляється на сайті фонду.

Фонд повідомив, що призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Євгена Ожга.

Вкладники банку з 23 квітня по 05 червня цього року можуть отримати відшкодування за своїми вкладами через підрозділи банку «Хрещатик» на підставі загального реєстру вкладників, що мають право на відшкодування за рахунок Фонду.

Виплата відшкодування вкладникам після цього періоду проводитиметься за індивідуальними зверненнями вкладників до Фонду.

Також повідомляється, що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів із дня публікації в газетах «Голос України» або «Урядовий кур'єр» оголошення про відкликання ліцензії й ліквідації банку.

Читайте такожФонд гарантування з 22 квітня почне виплати вкладникам «Брокбізнесбанку»

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Даніель» строком на три місяці 17 січня і почав виплати вкладникам через установи банку «Хрещатик» із 31 січня. Станом на 11 лютого фонд виплатив понад 102,9 млн грн на користь власників понад 2,768 тис. рахунків.

Із початку цього року тимчасова адміністрація введена в 5 банках. Крім банку «Даніель», Фонд гарантування з 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій», із 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку».

Банк «Даніель» (Київ) працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотного пакета акцій (понад 10%).