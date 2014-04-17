Бюджет-2015 року базуватиметься на гнучкому курсі гривні

Міністерство фінансів України буде керуватися для розрахунку бюджетних показників 2015 року припущенням, що офіційний обмінний курс гривні до долара США буде гнучким і формуватиметься на базі курсу міжбанківського валютного ринку України, йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, опублікованому на сайті міністерства.

«Для розрахунку бюджетних показників буде використовуватися припущення щодо офіційного обмінного курсу гривні до долара США в середньому на рік та на кінець року, виходячи з політики гнучкого обмінного курсу, який буде формуватися на міжбанківському валютному ринку України, що сприятиме збереженню міжнародних резервів держави та підвищенню прозорості та ефективності валютної політики Національного банку», - йдеться в проекті.

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Нагадаємо, що Нацбанк перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому поточного року, а також прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Рішення регулятора було обумовлено вимогами Міжнародного валютного фонду, а також дестабілізацією валютного ринку під впливом політичних подій в країні та відсутністю позитивного ефекту від застосування валютних інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи, надаючи рефінансування банкам, що зазнають відтоку вкладів.

Як повідомляв УНІАН, станом на понеділок, 14 квітня, офіційний курс гривні досяг пікового значення - 12,98 грн/дол., у результаті чого з початку року гривня девальвувала до долара США більш ніж на 60%.

Після цього гривня поступово зміцнюється, і за підсумками вчорашнього дня, 16 квітня, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку становив 11,3961 грн/дол. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 квітня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 1125.2078 за 100 дол.

Банкіри очікують подальшого зміцнення гривні до долара і євро найближчим часом завдяки підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії та інших міжнародних організацій, а також, завдяки активним діям Національного банку України проти валютних спекулянтів і банків, що займаються відмиванням грошей.