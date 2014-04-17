Польський експерт пояснив, чому Словаччина гальмує реверс в Україну

Як передає кореспондент УНІАН із Польщі, про це в спеціальному оприлюдненому огляді 17 квітня написав експерт польського аналітичного Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) Якуб Грошковський.

”Вирішальний вплив на позицію Братислави в справі реверсу мають добрі відносини Словаччини з ”Газпромом”. Повністю залежна від поставок російського газу Словаччина заробляє на транзиті газу до Західної Європи, додатково наприкінці березня словакам вдалося добитися зміни умов контракту на поставки газу до 2028 року й знижки на паливо”, - написав він.

Аналітик зазначив, що власне через небажання втратити вигідний контракт із ”Газпромом” словаки пропонують українцям використовувати замість магістральних газопроводів трубопровід Вояни-Ужгород, яким зараз щорічно можна прокачувати до 3,2 млрд кубометрів газу.

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Він зазначив, що навіть на це Братислава погодилася під тиском Євросоюзу й США, які почали бачити в Словаччині лобіста російських інтересів.

Словаки декларують можливість збільшення пропускної спроможності газопроводу Вояни-Ужгород із 2015 року до 10 млрд кубометрів, але українці наполягають на використанні магістральних трубопроводів, потужність яких становить 30 млрд кубометрів.

Аналітик додав, що словацький оператор газотранспортної системи Eustream для реверсних поставок за запропонованим словаками маршрутом ще повинна інвестувати близько 20 млн євро і хоче мати гарантії, що зможе їх повернути.

”Переговори про словацько-український реверс додатково ускладнюють брак довіри між владою в Братиславі й Києві. Сторони регулярно звинувачують один одного в «злій волі» й саботажі договору. Ситуація, серед іншого, є наслідком негативного досвіду словаків у переговорах із українцями під час викликаної ”Газпромом” газової кризи в 2009 році, коли словаки кілька разів скаржилися, що їх обдурила влада в Києві”, - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше польське інформаційне агентство РАР із посиланням на інформацію Reuters повідомляло, що Словаччина на переговорах у Братиславі 15 квітня запропонувала українцям використовувати для транзиту газу з Європи невеликий газопровід замість одного з магістральних, який хотіла б використовувати Україна і який би зробив можливими поставки в потрібних для українців обсягах.

Словаччина має найбільше технічних можливостей для найбільших поставок газу з Європи серед усіх країн - найближчих західних сусідів України, через які плануються такі поставки.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан раніше заявляв, що українська влада розраховує транспортувати через словацьку територію до 10 млрд кубометрів газу й відзначав, що влада вже домовилася про поставки через Польщу й Угорщину обсягом 20 млн кубометрів на добу (близько 7,3 млрд кубометрів на рік).

15 квітня німецька RWE оголосила про відновлення поставок газу через Польщу, через яку Україна максимально може на рік прокачати близько 1,5 млрд кубометрів газу.

На початку квітня Продан оцінював можливий імпорт газу Україною цього року на рівні 27-33 млрд кубометрів.