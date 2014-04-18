Обама хоче скоротити дефіцит бюджету ще на $1 трлн

Президент США Барак Обама запропонував бюджетний план на 2015 р., який в найближчі 10 років дозволить збільшити податкові надходження на $1,4 трлн, а дефіцит бюджету скоротиться на $1 трлн, повідомляє Вести.Экономика.

Бюджетне управління Конгресу США підготувало аналіз президентських пропозицій. Загалом економічний вплив плану Обами таке: зараз держборг США складає 74%, при цьому в номінальному вираженні борг країни буде рости, але пропозиції Обами дозволять зберегти процентне відношення до ВВП на рівні 74% до 2024 р.

Читайте такожУкраїна випустить єврооблігації на $1 млрд під гарантії США

Нижче наведемо пропозиції Обами, які здатні найбільше вплилинути на бюджет.

Насамперед це обмеження податкових пільг для домогосподарств з високим рівнем доходу. Згідно з цим планом протягом 10 років до бюджету повинно надійти $498 млрд. Пропозиція зачіпає людей з доходом більше $200 тис. і сімейні пари з доходом $250 тис.

Другий важливий для бюджету момент - імміграційна реформа. Президент закликав до проведення широкомасштабної імміграційної реформи, яку Сенат схвалив ще минулого року. За оцінками бюджетного управління, вона дозволить залучити в бюджет за 10 років близько $500 млрд, але зростуть і видатки бюджету - на $300 млрд.

Читайте такожСША вирішили питання держборгу й уникли дефолту

Дана міра збільшить видатки бюджету на податкові пільги і страховки, однак за рахунок податків на заробітну плату вона ще більше збільшить надходження до бюджету.

Скорочення військового фінансування за межами США - ще одна значуща пропозиція глави США. Обама запропонував скоротити витрати на проведення операцій за участю армії в гарячих точках, наприклад в Афганістані, на $659 млрд.

Президент США також запропонував збільшити обмеження на витрати до 2024 року замість попередньої дати 2021 р., при цьому Обама також запропонував ліквідувати автоматичні бюджетні скорочення, які повинні бути реалізовані у період з 2016 по 2021 рр..

Дані пропозиції повинні збільшити витрати бюджету протягом 10 років на $433 млрд, або на 4%.

Необхідно відзначити, що ймовірність схвалення пропозицій президента конгресом вкрай мала, тим більше в первісному вигляді. Однак останній аналіз бюджетного управління надасть базу для передвиборних заяв як з боку демократів, так і республіканців. Нагадаємо, вибори в Конгрес заплановані на листопад.

