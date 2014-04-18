Росія запропонує іноземним банкам пряму участь в її платіжній системі

Уряд Росії виступив за можливість прямої участі іноземних банків у національній платіжній системі країни і визнав за доцільне включити рубль до переліку розрахункових валют CLS.

Про це йдеться у відгуку до законопроекту про внесення змін до закону "Про національну платіжну систему". В цілому уряд схвалив цей законопроект з низкою застережень, передає РІА Новости.

Читайте такожІз-за санкцій Путін вирішив створити власну платіжну систему "При доопрацюванні законопроекту доцільно передбачити норми, спрямовані на включення рубля в перелік розрахункових валют платіжної системи CLS і безпосередньо передбачити можливість прямої участі в платіжній системі Російської Федерації іноземних банків, іноземних фінансових організацій, що виконують функції центральних платіжних клірингових контрагентів", - відзначив уряд.