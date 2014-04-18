МВФ виділить Португалії €851 млн у рамках антикризової програми

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив кредитний транш Португалії приблизно на €851 млн у рамках антикризової програми, здійснюваної за його сприяння в цій країні. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Зазначається, що таке рішення прийнято за підсумками чергового, 11-го за рахунком огляду виконання програми, розрахованої на три роки і оцінюється в цілому в €26,58 млрд.

В результаті загальна сума коштів Фонду, наданих Лісабону в рамках програми, досягла приблизно €25,68 млрд.

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Раніше МВФ схвалив виділення Португалії €1,9 млрд для подолання наслідків кризи.

