МВФ виділить Португалії €851 млн у рамках антикризової програми
09:13, 18 квітня 2014Фінанси
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Загальна сума коштів Фонду, наданих Лісабону в рамках програми, досягла приблизно €25,68 млрд
МВФ виділить Португалії €851 млн у рамках антикризової програми / Wikimedia
Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив кредитний транш Португалії приблизно на €851 млн у рамках антикризової програми, здійснюваної за його сприяння в цій країні. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.
Зазначається, що таке рішення прийнято за підсумками чергового, 11-го за рахунком огляду виконання програми, розрахованої на три роки і оцінюється в цілому в €26,58 млрд.
В результаті загальна сума коштів Фонду, наданих Лісабону в рамках програми, досягла приблизно €25,68 млрд.
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Раніше МВФ схвалив виділення Португалії €1,9 млрд для подолання наслідків кризи.
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