У Києві 488 мільйонерів задекларували 2,6 млрд гривень доходів

Жителі Києва у рамках декларативної кампанії, що проходить в Україні, подали до податкових органів 13,6 тис. декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 4,4 млрд грн, при цьому більше половини цієї суми – 2,6 млрд грн задекларували 488 мільйонерів, які проживають в столиці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.



Згідно з повідомленням, із загальної суми задекларованих киянами доходів до бюджету сплачено 73,5 млн грн податку на доходи фізосіб, а обсяг податку, сплаченого мільйонерами, становив 40 млн грн.

Як підкреслили у відомстві, кількість мільйонерів у Києві зросла: минулого року їх були 304 особи, а їх сумарний дохід становив 833,6 млн грн. Поточного року, за інформацією ГУ Міндоходів у Києві, найбагатший киянин задекларував 236,3 млн грн доходів, одержаних у 2013 році, з них 189 млн грн – від продажу нерухомості. З одержаних доходів декларант вже сплатив до бюджету 9,5 млн грн податку на доходи. У відомстві не назвали імені декларанта.

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Як повідомляв УНІАН, станом на середину лютого громадяни України у рамках кампанії декларування доходів, яка розпочалася 1 січня 2014 року, задекларували 4 млрд грн доходів, одержаних у 2013 році.

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27 березня Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування пасивних доходів громадян, які також підлягають декларуванню. Пасивні доходи – це відсотки за депозитами, за облігаціями, дивіденди, роялті, і сюди ж входять доходи з оренди нерухомості.

Вони оподатковуватимуться один раз на рік за підсумками всього року на всю суму. Ті, хто одержує доходи з усіх пасивних джерел, включаючи відсотки за депозитами, обсягом від 20 тис. грн і до 236 тис. грн, повинні будуть сплатити податок за ставкою 15%. Доходи від 236 тис. грн до 1 млн обкладатимуться загальним податком за ставкою 20%, понад 1 млн грн – за ставкою 25%.