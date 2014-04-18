Адміністрація Обами попередила інвесткомпанії про нові санкції проти Росії

Адміністрація Барака Обами попередила ряд інвестиційних компаній про підготовку додаткових санкції проти Росії через ситуацію навколо України, пишуть "Ведомости" з посиланням на Bloomberg.

Минулого тижня у Вашингтоні відбулася закрита зустріч представників Мінфіну США і Ради національної безпеки Білого дому з керівниками фондів взаємних інвестицій і хедж-фондів. За словами одного з учасників зустрічі, на ній представники адміністрації розповіли про підготовлені проти Росії нові санкції і попередили інвесторів про те, що їм варто задуматися про можливі ризики.

Напередодні джерела Reuters говорили, що нові санкції можуть бути оголошені вже в цю п'ятницю, якщо Росія не припинить свої дії відносно України. Після переговорів у Женеві президент США Барак Обама заявив, що сподівається на те, що досягнуті домовленості почнуть виконуватися в найближчі кілька днів. Однак «з урахуванням того, що вже сталося, чи можна на це розраховувати», - додав він. «І ми повинні бути готові до того, щоб мати можливість реально відповісти на спроби втручання з боку росіян на південному сході України», - цитує президента Reuters.

Після женевських переговорів Обама поговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном, а віце-президент США Джо Байден поговорив з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіко і президентом Болгарії Росеном Плевенлієвим, передає Reuters. Прес-служба Білого дому повідомила, що Обама і Меркель домовилися, що вживуть заходів, якщо Росія найближчим часом не змінить політику.

Читайте такожСША введуть нові санкції проти РФ, якщо в ситуації в Україні не покращиться - КерріЯк передає АFP, Обама стримано відреагував на досягнуту в Женеві угоду про перші заходи щодо деескалації в Україні: «Ми не будемо на це розраховувати, поки цього не побачимо». Президент США вважає, що на даному етапі ні в чому не можна бути впевненим, але при цьому продовжує вважати, що залишається можливість домогтися деескалації дипломатичними методами. Він також сказав, що обговорює з лідерами європейських країн заходи щодо координованого введення подальших санкцій проти Москви, якщо протягом декількох днів не буде очевидного прогресу.

Раніше США і ЄС ввели проти Росії ряд індивідуальних санкцій у зв'язку з її позицією щодо Криму, затвердивши списки нев'їзних осіб і заморозивши їх активи.