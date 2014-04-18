Обсяг відшкодувань ПДВ в першому кварталі становив 8,9 млрд гривень

Обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємцям України у 1-му кварталі поточного року становив 8,9 млрд грн, а у першій декаді квітня - 1,4 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як відзначили у міністерстві, отримувачі відшкодувань – це виключно легальні підприємства, які не користуються послугами «податкових ям» і чесно ведуть бізнес. У зв'язку з цим обсяг відшкодувань в автоматичному режимі становить більш як 72% суми відшкодувань.

«Майже половину відшкодованого податку одержали підприємства з часткою іноземного капіталу. У 1-му кварталі їм було відшкодовано 4,5 млрд грн, зокрема підприємствам-інвесторам з країн ЄС – більше 3 млрд грн», - повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України і деякі інші законодавчі акти України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645). Зокрема, закон передбачає введення обов'язкового оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з державного бюджету України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи дане нововведення, заявив, що це “ще один крок боротьби з корупцією". У зв'язку з цим Кабінет міністрів має намір ввести практику щомісячної публікації переліку підприємств, які отримують бюджетне відшкодування платежів за податком на додану вартості.

За даними Мінфіну, обсяг заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємцям України становить близько 16,7 млрд грн, ще 14 млрд грн є об'єктом судових розглядів. При цьому Кабінет міністрів розглядає можливість випуску ПДВ-облігацій як інструменту повернення заборгованості з відшкодування податку на додану вартість. Перший випуск таких облігацій може бути здійснено вже до кінця квітня. Умови випуску паперів на даний момент є предметом обговорення. Водночас очільник уряду відзначав, що умови можуть бути аналогічними тим, на яких випускали ПДВ-облігації у 2004 і 2008 роках.



