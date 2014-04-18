Кремль вирішив підтримати Крим, відібравши гроші у Мурманська
Всупереч заявам Путіна, що фінансування Криму буде здійснюватися виключно за рахунок резервів, РФ починає скорочувати місцеві бюджети.
Всупереч заявам Володимира Путіна про те, що фінансування програм розвитку Криму буде здійснюватися виключно за рахунок резервів, скорочення держінвестицій в російські проекти, мабуть, не уникнути.
Як стало відомо "Комерсанту", в уряді вже обговорюють секвестр держфінансування Мурманського транспортного вузла на 75% і передачу вивільнених 31,5 млрд руб. на розвиток портів Азово-Чорноморського басейну Росії і Криму.
17 квітня на прямій лінії Володимир Путін заявив про те, що витрати на субсидування програм розвитку Криму не зажадають перегляду бюджету Росії, а проекти будуть реалізуватися за рахунок резерву уряду.
Читайте такожПутін вважає Крим курортом для бідних, а Сочі - для багатих Раніше глава Мінфіну Антон Сілуанов говорив, що загальний обсяг резерву становить 240 млрд руб. на 2014 рік і 80 млрд руб. на 2015 рік. Загальні витрати на субсидування кримських програм в цьому році (без інфраструктурних проектів) оцінювалися в 100 млрд руб.
Представник Аркадія Дворковича відмовився від коментарів, в Мінекономіки порадили звернутися за роз'ясненнями в Мінтранс, а там на запит не відповіли.
Глава агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров вважає, що перегляд портфеля проектів з участю бюджету неминучий. Крим вимагає масштабного фінансування інфраструктурних проектів та за значимістю для держави не буде поступатися підготовці до Олімпіади в Сочі, упевнений він.