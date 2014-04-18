Кремль вирішив підтримати Крим, відібравши гроші у Мурманська

Всупереч заявам Володимира Путіна про те, що фінансування програм розвитку Криму буде здійснюватися виключно за рахунок резервів, скорочення держінвестицій в російські проекти, мабуть, не уникнути.

Як стало відомо "Комерсанту", в уряді вже обговорюють секвестр держфінансування Мурманського транспортного вузла на 75% і передачу вивільнених 31,5 млрд руб. на розвиток портів Азово-Чорноморського басейну Росії і Криму.

17 квітня на прямій лінії Володимир Путін заявив про те, що витрати на субсидування програм розвитку Криму не зажадають перегляду бюджету Росії, а проекти будуть реалізуватися за рахунок резерву уряду.

Читайте такожПутін вважає Крим курортом для бідних, а Сочі - для багатих Раніше глава Мінфіну Антон Сілуанов говорив, що загальний обсяг резерву становить 240 млрд руб. на 2014 рік і 80 млрд руб. на 2015 рік. Загальні витрати на субсидування кримських програм в цьому році (без інфраструктурних проектів) оцінювалися в 100 млрд руб.

Представник Аркадія Дворковича відмовився від коментарів, в Мінекономіки порадили звернутися за роз'ясненнями в Мінтранс, а там на запит не відповіли.

Глава агентства "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров вважає, що перегляд портфеля проектів з участю бюджету неминучий. Крим вимагає масштабного фінансування інфраструктурних проектів та за значимістю для держави не буде поступатися підготовці до Олімпіади в Сочі, упевнений він.