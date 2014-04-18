Міжбанк відкрився доларом по 11,50 гривень

У п'ятницю, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,2000/11,5000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вниз - 15,4750/15,8920 грн/євро.

Ціни на російську валюту підвищилися - 0,3151/0,3235 грнрубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3817/19 (четерг - 1,3839/41).

У четерг Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 17 квітня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,1500/11,4500 грн/дол., щодо євро - 15,4500/15,8715 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3089/0,3200 грн/рубль

Національний банк України 17 квітня знову підвищив офіційний курс гривні до долара - 1125.2078 грн за 100 доларів (на 16 квітня - 1139.6110 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1557.2876 грн за 100 євро (16 квітня - 1573.0051 грн за 100 євро).