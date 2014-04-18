Шеремета прогнозує Україні невелике економічне зростання в кінці року

Падіння економіки України за оптимістичним сценарієм у 2014 році може скласти 3% і навіть більше, проте вже до кінця року можливе невелике економічне зростання, заявив, виступаючи у Верховній Раді, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«У 2014 році за оптимістичними прогнозами, ми отримаємо 3%, а може бути і навіть більше. Зростання цін на споживчому ринку буде досить серйозним внаслідок існуючих проблем (зростання тарифів, зростання ціни на газ, коливання курсу гривні - УНІАН)», - сказав Шеремета. - «Зростання економіки може бути тільки в кінці року - початку наступного року за умови реалізації необхідних фундаментальних реформ».

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При цьому Шеремета наголосив, що в 2015 році можна очікувати стабільного економічного зростання. «Якщо ми говоримо про 15 рік, то ми говоримо про зростання «в плюс» і ми фокусуємо нашу увагу в цьому», - наголосив Шеремета.

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При цьому він не сказав, в яких саме галузях економіки можливий ріст, зазначивши, що ключовими факторами зростання має стати розвиток малого і середнього бізнесу та дерегуляція економіки.