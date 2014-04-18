Шлапак розповів, де Україна візьме гроші для виплат за зовнішніми боргами

Україна до кінця року має виплатити близько 9 млрд дол. за своїм зовнішнім зобов'язанням і ці кошти Кабмін має намір залучити на зовнішніх ринках, заявив в ході виступу в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак.

"Нам до кінця року потрібно виплатити близько 9 млрд дол. І ці кошти нам потрібно залучити на зовнішніх ринках, щоб не чинити тиску на золотовалютні резерви", - сказав Шлапак.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ)на 1 квітня 2014 року склали 15,080 млрд дол., що на 2,47%, або на 382 млн дол. менше показника на 1 березня в 15,462 млрд дол.

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