Міністр фінансів визнав, що ліки подорожчали на 60-70%

Міністр фінансів Олександр Шлапак визнав, що ціни на ліки в Україні зросли на 60-70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

За словами Шлапака, “наша участь, тобто введення ПДВ, - це 5,5% на імпортні ліки і 3% - на вітчизняні. А, на жаль, 56% - це курс (йдеться про курс гривні відносно до долара - УНІАН)”.

Він наголосив, що ведуться постійно переговори з національними виробниками ліків щодо податкового навантаження, і в цьому питанні “ми зможемо контролювати ситуацію”.

При цьому міністр підкреслив, що “на сьогодні фактично ринок ліків і медичних засобів став одним з основних тіньових ринків в нашій державі, враховуючи пільгове оподаткування. А завжди так було, що якщо було пільгове оподаткування, то шукай проблеми”.

Шлапак зазначив, що нерідко ціни на ліки, які завозяться в Україну, завищуються навіть на 400% з метою “вивезення капіталу за кордон”.

За словами Шлапака, введення навіть такого податку, як 7% на ліки, дасть можливість зняти цю тіньову складову.

Він наголосив, що запровадження ПДВ було потрібно, зокрема, й тому, що нульова ставка ставила у привілейоване становище саме імпортні ліки, бо українські виробники платили це ПДВ при виробництві ліків.

Як зазначив міністр, введення 7% ставки ПДВ на ліки “урівнює нас, і таким чином, нарешті, можливо, почнеться більш масштабне виробництво ліків в Україні”.

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