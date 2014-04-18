Яценюк готує бізнесу податкову амністію

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді та бізнесу пропрацювати рішення про оголошення податкового компромісу або податкової амністії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час Години питань до уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми не виключаємо того, що нам треба буде ухвалити рішення про податковий компроміс між суб'єктами підприємницької діяльності та державою. Хтось це називає податковою амністією, я це називаю податковим компромісом, - сказав Яценюк. – Це робиться для того, щоб люди знали, що перегорнута сторінка, вони заплатили за це – наголошую: заплатили країні, і ніхто їх за це не переслідуватиме».

При цьому Яценюк зазначив, що одночасно у країні скасовується інститут податкової міліції та створюється єдина служба фінансових розслідувань. «У нас підготовлено проект закону про створення служби фінансових розслідувань. Мета закону в тому, щоб із семи контролюючих органів, які ходять до підприємців як за святою водою з метою витягнути з підприємницької кишені хабар, зробити одну службу, яка одержить право перевірки економічної та фінансової діяльності підприємства», - сказав Яценюк, зазначивши, що це той досвід, який є у Європі та США.

Така структура, як відзначив глава уряду, здійснюватиме лише безвиїзний нагляд і виїжджатиме на підприємство тільки у разі розбіжностей у звітності.

Глава уряду також нагадав, що на даний момент податкова міліція закрила близько 700 кримінальних справ, метою яких було не розслідувати фінансові правопорушення, а відібрати бізнес – «чистий рекет під прикриттям держорганів».

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Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати Міністерство доходів і зборів України, підпорядкувавши утворені на базі міністерства державну податкову і митну служби Міністерству фінансів України і створивши єдину службу фінансових розслідувань. Пізніше, наприкінці березня, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що необхідно ліквідувати податкову міліцію і створити єдиний для всієї країни орган, до компетенції якого входив би комплекс заходів із розслідування фінансових, у першу чергу податкових, злочинів.

У квітні Кабінет міністрів звільнив Андрія Головача з посади першого заступника голови Державної податкової служби України – начальника податкової міліції у зв'язку з ліквідацією цієї служби.

