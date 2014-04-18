Компанія JYSK закриває магазини в Криму

Магазини датської компанії JYSK припиняють роботу в Криму з 30 квітня, повідомили УНІАН в компанії.

Як зазначається, керівництво компанії прийняло рішення закрити магазини власної роздрібної мережі через ситуацію на території АР Крим.

JYSK пропонує всім співробітникам, готовим переїхати на роботу з Криму до материкової частини України, працевлаштування в інших магазинах скандинавської роздрібної мережі JYSK в Україні, йдеться в повідомленні.

У Криму в компанії діє 3 магазини в Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Як повідомляє УНІАН, JYSK - міжнародна роздрібна мережа, що пропонує повний асортимент товарів для дому. На сьогодні в Україні працює 21 магазин JYSK: у Києві, Житомирі, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Маріуполі, Сумах, Макіївці, Херсоні, Сімферополі, Севастополі та Ялті.

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