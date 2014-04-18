«Альфа-Банк» закрив операцію з купівлі «Банку Кіпру»

Акціонери «Альфа-Банку» (Україна) 17 квітня закрили операцію з Bank of Cyprus Group з купівлі 99,77% акцій українського «Банку Кіпру» та кредитного портфеля, виданого групою «Банку Кіпру» українським позичальникам, повідомила УНІАН прес-служба «Альфа-Банку» (Україна).

Банк повідомив, що загальна сума угоди склала 202,5 млн євро.

«Плани наших акціонерів залишаються незмінними: подальше зростання і зміцнення банківського бізнесу в Україні, в тому числі шляхом неорганічного зростання. Придбання «Банку Кіпру» повністю відповідає цим завданням. У свою чергу, клієнти «Банку Кіпру» отримають високий рівень сервісу, доступ до нових послуг і широку продуктову лінійку», - наводяться в повідомленні слова головного керуючого директора «Альфа-Банку» (Україна) Рушана Хвесюка.

У свою чергу, президент «Альфа-Банку» (Україна) Олександр Луканов зазначив, що проведена операція - це не перший досвід M&A для банку, і висловив надію, що це не остання угода в поточному році

«Робота в M&A напрямку - це стратегічна лінія «Альфа-Банку», і ми розвиваємо її як окремий бізнес, надаючи дану послугу всьому ринку. За останні роки «Альфа-Банк» (Україна) як набував портфелі на банківському ринку (таких фінансових компаній і банків, як «Простофінанс», «Профін банк», «Промінвестбанк», «Сведбанк»), так і надавав послуги щодо супроводу угод компаніям, які працюють в різних секторах економіки, наприклад роздрібної торгівлі», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Bank of Cyprus Group досягла угоди про продаж свого українського бізнесу на користь ABH Ukraine Limited концерну «Альфа Груп» за 225 млн євро 31 січня поточного року.

«Банк Кіпру» (Київ, раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов. Банк є частиною міжнародної фінансової групи Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших банків. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».