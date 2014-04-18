Крим може відмовитися від гривні вже до травня - Аксьонов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аксьонов заявив на прес-конференції у п'ятницю.

«Ми хочемо піти від гривні в максимально короткий період. Думаю, впродовж двох-трьох тижнів ми цей процес завершимо… Профільні міністерства кажуть, що планують це зробити буквально до першого травня», - сказав Аксьонов.

За його словами, процес прискорять, оскільки Київ ставить Криму «палиці в колеса».

«Ми хочемо піти від залежності від Києва. Якби була робота банківських структур у штатному режимі, з гривнею не було б проблем, з доставкою з материка і навпаки, все це (відмова від гривні) було б (зроблено) в спокійному режимі, але, на жаль, будь-які наші дії намагаються заблокувати в Києві», - сказав Аксьонов.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня буде використовуватися до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, у магазинах і кафе почали ставити цінники і ціни у двох валютах: гривні і російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях за курсом.

11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій говориться, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.