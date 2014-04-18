Бізнес переплатив 33 млрд гривень податків - Яценюк

Кабінет міністрів України скоротив обсяг переплат за податками, які були сформовані при попередньому уряді і колишньому керівництві Міністерства доходів і зборів, на 3,6 млрд грн при загальному обсязі переплат в 37 млрд грн, заявив в ході виступу в парламенті прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Станом на сьогоднішній день, ми скоротили переплати на 3,6 млрд грн. При цьому ми відшкодували минулого місяця 3,7 млрд грн з ПДВ, а в поточному місяці - 1,3 млрд грн», - сказав Яценюк.

Він також підкреслив, що вже п'ять підприємств поставлені в чергу на відшкодування, а крім того, зараз готується реєстр підприємств, які не отримують автоматичного відшкодування. «Я також дав доручення голові Держказначейства опублікувати відповідно до закону інформацію про підприємства, які отримали відшкодування ПДВ», - сказав глава уряду.

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Раніше заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білоус зазначав, що обсяг переплат з податків і зборів в Україні протягом останніх кількох років склав близько 70 млрд грн. Міндоходів зараз опрацьовує питання реалізації програми боротьби з тіньовим сектором економіки, яка дозволить викорінити явище переплат за податками і зборами в принципі.

Крім того, Міністерство фінансів України не виключає можливості зарахування вже здійснених переплат за податками і зборами до поточних платежів, повідомив під час виступу в парламенті на Годині питань до уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "у нас було 37 млрд грн за податковими переплатами, зараз залишилися 33 млрд грн. Зараз ми домовилися про таке: тим, у кого є переплати наперед, ми зараховуватимемо до поточних платежів".