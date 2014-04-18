Нацбанк продовжує підвищувати офіційний курс гривні

На 18 квітня курс встановили на позначці 1122.7373 грн за 100 доларів (на 17 квітня - 1125.2078 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1555.5525 грн за 100 євро (на 17 квітня - 1557.2876 грн за 100 євро).

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Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1249 грн за 10 рублів (на 17 квітня - 3.1185 грн за 10 рублів).

Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня після обіду на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.