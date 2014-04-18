Гривня зміцнюється на тлі переговорів з МВФ - Шеремета

Ситуація на валютному ринку України помітно стабілізувалася на тлі інформації про проведені переговори між Україною і ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«Гривня повернулася якщо не до нормального, то до більш природного рівня», - сказав він, звернувши увагу на те, що ще неділю тому становище на валютному ринку залишало бажати кращого.

При цьому Шеремета погодився з раніше висловленою думкою голови Національного банку Степана Кубіва про те, що фізично грошей МВФ в Україні поки що немає, але основний сигнал переговорів – про потенційну можливість виділення Україні коштів - вже заспокійливо вплинув на учасників ринку.

Раніше директор Європейського департаменту МВФ Реза Могхадам також заявляв, що одержання Україною перших кредитних траншей у рамках виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом сприятиме збільшенню валютних резервів країни і стабілізації курсу національної валюти, який на даний момент демонструє дуже високу волатильність.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор вирішив підтримувати ліквідність банківської системи при посиленні заходів до валютних спекулянтів. З початку цього року гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США більш ніж на 50%.