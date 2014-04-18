Долар піднявся до 11,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000, до 12:00 звузився спред до 11,3500/11,5000. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,3500/11,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3151/0,3235, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3190/0,3233. До закриття торгів ціни зросли до 0,3233/0,3344. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,5645 (-0.2055).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3810/1,3820. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,4750/15,8920, до 12:00 ціни підвищилися до 15,6805/15,8935. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 15,6815/16,3095.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 17 квітня знову підвищив офіційний курс гривні до долара - 1125.2078 грн за 100 доларів (на 16 квітня - 1139.6110 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1557.2876 грн за 100 євро (16 квітня - 1573.0051 грн за 100 євро).