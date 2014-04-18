Нацбанк поліпшив оцінку золотовалютних резервів

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 квітня 2014 року становили 15,086 млрд дол., що на 2,43%, або на 376 млн дол. менше від показника на 1 березня у 15,462 млрд дол., повідомляється на сайті Нацбанку.

Раніше Нацбанк повідомляв, що, за його оперативними даними, резерви на 1 квітня становили 15,080 млрд дол., що на 6 млн дол. менше від нинішньої оцінки.

З початку року, за уточненими даними НБУ, резерви скоротилися на 26,11%, або на 5,330 млрд дол.

На 1 квітня резерви в іноземній валюті становили 13,300 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 16,06 млн дол., золото – 1,769 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Нацбанку на 1 березня 2014 року становили 15,462 млрд дол., що на 13,2%, або на 2,344 млрд дол. менше від показника на 1 лютого у 17,769 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

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