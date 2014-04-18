«Промінвестбанк» збільшив прибуток у 40 разів

«Промінвестбанк», що входить до групи найбільших в Україні, в першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року наростив прибуток у 40 разів - до 549,580 млн грн, повідомив банк у звітності, оприлюдненій на сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 23,18% - до 48,945 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 24,68%, до 35,405 млрд грн, зобов'язання - на 24,12%, до 42,644 млрд грн, кошти клієнтів - на 0,27%, до 13,935 млрд грн, власний капітал - на 17,17%, до 6,300 млрд грн, статутний капітал - на 0,22%, до 8,217 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Промінвестбанк» в 2013 році порівняно з 2012 роком, наростив збиток у 8 разів - до 2,577 млрд грн.

Банк працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» - 97,8502% акцій.

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