«Фідобанк» знизив прибуток у 21 раз

«Фідобанк», що входить до групи великих банків за розміром активів, у першому кварталі 2014 року отримав 377 тис. грн прибутку, що в 21,6 раза менше показника прибутку за аналогічний період минулого року в 8,15 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

«За підсумками першого кварталу 2014 року «Фідобанк» продемонстрував прибуток у 377 тис. грн, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник досяг 8,15 млн грн», - йдеться в повідомленні банку.

Банк підкреслює, що йому вдалося зберегти прибуткову діяльність, незважаючи на несприятливі умови на ринку, завдяки ефективній роботі з проблемною заборгованістю, цінними паперами та зростання комісійного доходу в порівнянні з відповідними витратами.

Також повідомляється, що активи банку з початку року зросли на 5,7% - до 12,076 млрд грн, кредитний портфель - на 5,2%, до 5,291 млрд грн, ресурсна база - на 12,4%, до 6,606 млрд грн. Регулятивний капітал банку на 1 квітня склав 2,091 млрд грн.

У другому кварталі банк має намір зосередиться на розширенні ресурсної бази, особливу увагу приділяючи залученню коштів населення та відновлення його довіри до банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, «Фідобанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком знизив прибуток у 3,5 разу - до 26,244 млн грн.

Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих фінансових установ.

У грудні 2012 року власник «Фідобанку» Олександр Адаріч уклали договір з Erste Group про купівлю українського «Ерсте Банку» за 83 млн дол. «Ерсте Банк» змінив найменування на «Фидокомбанк» в червні 2013 року, Національний банк дав дозвіл на реорганізацію «Фидокомбанка» шляхом його приєднання до «Фідобанку» в серпні, а злиття обох банків і перехід на єдиний баланс завершився в листопаді 2013 року.

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