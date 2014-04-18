Стратегію нової податкової політики України обіцяють оприлюднити протягом двох місяців

Робоча група за участю фахівців Міністерства економічного розвитку і торгівлі і низки інших відомств має намір в найближчі місяць-два презентувати Стратегію нової податкової політики країни, повідомив на брифінгу в Києві міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«Група формується, поки що уряд розробляє принципи податкової системи, - сказав Шеремета. - Термін (роботи - УНІАН) не роки, а місяці, місяць-два піде на розробку стратегії».

При цьому Шеремета підкреслив, що податкова система має бути ефективною, простою, передбачати зниження кількості податків і часу на їх адміністрування за одночасного розширення бази оподаткування.

Читайте такожБізнес переплатив 33 млрд гривень податків - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ініціює формування бюджету України на 2015 рік з урахуванням положень нового Бюджетного кодексу, що передбачає велику фінансову незалежність регіонів, і нового Податкового кодексу, що включає скорочення кількості податків. Ухвалення нового Податкового кодексу України, як очікується, передбачатиме скорочення кількості податків і зборів, сприяння максимальному зниженню податкового навантаження на внутрішнє виробництво, мінімізацію ризиків ухилення від сплати податків, спрощення адміністрування податків і вдосконалення спеціальних режимів оподаткування для сільськогосподарських підприємств.

При цьому зміна ставок оподаткування має передбачати їх визначення в абсолютних значеннях з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції. Процес надання податкових пільг має ґрунтуватися на дотриманні наперед обумовлених критеріїв.

Ухвалення нового Бюджетного кодексу дозволить збалансувати бюджети громад, переглянувши підстави для галузевих пільг, середньострокового планування місцевих бюджетів, удосконалення формульного розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами, а також зарахування у доходи місцевих бюджетів частини податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб.