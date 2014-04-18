НБУ наполягає на безперебійному обслуговуванні банками клієнтів із Криму

«Національний банк наполягає на забезпеченні безперебійного обслуговування клієнтів кримських підрозділів банків. Ми вже звернулися до банківських установ з проханням якнайшвидше розробити порядок надання послуг і виконання зобов'язань перед вкладниками або іншими кредиторами, які є клієнтами підрозділів у Криму, а також розмістити докладну інформацію з цього приводу на своїх офіційних сайтах», - наводяться у повідомленні слова Кубіва.

Як пояснив голова НБУ, кримчани, які виїхали на тимчасове перебування в інші регіони України, мають у першу чергу звернутися в органи соціальної політики на місцях для підтвердження свого статусу і отримання відповідних довідок. З такою довідкою клієнти кримських підрозділів банків зможуть звертатися до інших відділень своїх банківських установ для проведення ідентифікації і активації депозитних і поточних рахунків.

Читайте такожВкладникам проблемних банків із Криму доведеться їхати за своїми грошима на материк

Як повідомляв УНІАН, низка українських банків і дочірніх банків міжнародних фінансових груп в Україні припинила роботу своїх підрозділів на території Криму, пояснюючи це відсутністю можливості подальшої роботи з урахуванням вимог центробанку Російської Федерації і чинного законодавства України.

Нагадаємо, що 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму, запровадивши санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації, а 2 квітня – закон про особливості функціонування фінансової системи анексованого Криму «на перехідний період», у рамках якого банки для продовження роботи на території півострова мають одержати дозвільні документи центрального банку РФ, звітувати перед ним і перераховувати внески у систему гарантування депозитів РФ.