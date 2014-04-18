Вкладники проблемного «Брокбізнесбанку» отримають свої гроші в «Укргазбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 23 квітня починає виплати вкладникам проблемного «Брокбізнесбанку» через установи «Укргазбанку», повідомляється на сайті фонду.

Фонд повідомив, що вкладники для отримання коштів можуть звернутися до відділення «Укргазбанку», і нагадав, що виплати здійснюватимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання «Брокбізнесбанку» неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в “Брокбізнесбанку” терміном на три місяці – з 3 березня по 2 червня 2014 року. Фонд оцінив обсяг коштів для відшкодування вкладникам банку в 2,681 млрд грн.

За звітністю банку, його збиток, накопичений на 1 лютого 2014 року, становив 40,501 млн грн.