Економіст: реальний ВВП України за квартал знизиться на 1,7-2%

Зниження реального ВВП, з урахуванням останніх даних за окремими секторам иекономіки, в першому кварталі поточного року становитиме від 1,7% до 2% у річному виразі. Таку думку висловила головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан.

За словами експерта, економічна активність продовжить погіршуватися найближчими місяцями на тлі тривалої політичної нестабільності, розриву економічних зв'язків із Кримом і бюджетної економії.

Бєлан наголошує, що при стабілізації політичної ситуації перші ознаки пожвавлення економіки з'являться у другій половині року завдяки девальвації гривні, що підтримує конкурентоспроможність експортоорієнтованих секторів, але помітного поліпшення економічних показників можна очікувати тільки наступного року.

«За результатами цього року ми очікуємо падіння промислового виробництва в діапазоні 3,6-6,5% рік до року, а реального ВВП - в діапазоні 3-8% рік до року, в залежності від того, з якого моменту і якою мірою офіційна статистика буде виключати Крим з розрахунку макроекономічних показників», - прогнозує експерт.

Читайте такожБюджет-2015 року базуватиметься на гнучкому курсі гривні

Керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен також наголосив, що в березні промислове виробництво показало падіння під впливом загрози військової агресії Кремля й анексії українських територій.

Експерт не очікує швидкого пожвавлення промисловості, поки цей ризик існує, але водночас зазначає передумови для пожвавлення за рахунок підвищення конкурентоспроможності економіки країни в результаті девальвації гривні.

«Якщо не буде військової агресії й суспільство повернеться до демократичного процесу, то відновлення промвиробництва слід очікувати в другій половині року. Однак відновлення буде слабким через кризового стану банківського сектору, який поки не буде здатним завантажити економіку дешевими кредитними ресурсами», - прогнозує Вальчишен.

Як повідомляв УНІАН, падіння промвиробництва в Україні у березні 2014 року порівняно з березнем 2013 року прискорилося до 6,8%, порівняно з лютим зафіксовано зростання промвиробництва на 7,4%, у січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння прискорилося до 5%.

За підсумками 2013 року падіння промвиробництва становило 0,5%, 2012 року - 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.