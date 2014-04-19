ЗМІ Італії: Європа рухається в бік економічної війни

"Європейський союз досі загрожує Москві економічними санкціями, одночасно сподіваючись, що їх не доведеться застосовувати", - пише видання.

У середу ввечері Європейська комісія розіслала країнам ЄС звіт, в якому наводиться детальний аналіз можливих наслідків санкцій проти Росії для кожної країни-учасниці, пише РИА Новости.

Як повідомляє видання, у звіті переконливо доводиться "нерозсудливість" економічної війни з найважливішим енергетичним та торговим партнером. Експерти вивчили кілька напрямів можливих санкцій, у тому числі в галузі енергетики, фінансів і торгівлі, і прийшли до не найприємніших для європейського співтовариства висновків.

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Так, на думку видання, Лондон далеко не такий рішучий у прагненні до введення санкцій, як це може здатися. Зарубіжні аналітики побоюються "удару", здатного нанести серйозний збиток британської нафтової компанії British Petroleum, 20% акцій якої знаходиться у ВАТ "Роснефть" - найбільшої російської нафтової компанії, проти якої введено санкції. До серйозних побоювань також схильні і британські банки, відповідальні за ліквідне майно і капіталовкладення російських бізнесменів.

А в Берліні, пише ilgiornale, серйозно побоюються погіршення економіки Східної Німеччини, де традиційно сильна роль російських підприємств. Це не говорячи про очевидні труднощі, пов'язані з поставками газу на територію Європи.

Видання повідомляє, що зараз в ЄС кожна країна вносить свої поправки до санкцій проти Росії, намагаючись лавірувати між взятими на себе зобов'язаннями і між власними національними інтересами - у сформованих обставинах Рим, на думку видання, тримається осібно і не поспішає з рішенням. Обстановка всередині ЄС напружена у світлі останніх подій у світі, і уряди країн "готові почати кусати один одного, якщо знадобиться захищати свої інтереси".