«Альфа-Банк» скоротив прибуток на 51%

«Альфа-Банк», що входить до групи найбільших банків, у першому кварталі 2014 року скоротив прибуток на 50,92% порівняно з першим кварталом 2014 року - до 2,373 млн грн, повідомив банк на своєму сайті.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 22,08% - до 35,773 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,52%, до 22,149 млрд грн, зобов'язання - на 25,74%, до 31,565 млрд грн, кошти клієнтів - на 14,52%, до 18,137 млрд грн, власний капітал - на 0,22%, до 4,208 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 4,639 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Альфа-Банк» у 2013 році скоротив прибуток у 3 рази у порівнянні з 2012 роком - до 13,08 млн грн.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи найбільших за розміром активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

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