Мінекономрозвитку: драйвером зростання економіки в 2015 році повинен стати інвестиційний попит

Основною рушійною силою зростання української економіки в 2015 році має стати інвестиційний попит, а не попит домогосподарств, як це було в попередні роки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за підсумками зустрічі представників міністерства з експертами одного з найбільших банків США JPMorgan Chase.

«Впродовж останніх майже 9 років основним драйвером зростання вітчизняної економіки був попит домогосподарств. Фактично реалізація соціальної політики була відірвана від економіки і довела її до того стану, в якому вона зараз перебуває. У таких умовах основним драйвером зростання в 2015 році має стати інвестиційний попит», - цитує прес-служба заступника голови департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Максима Дуду.

За його словами, міністерство розробляє два можливі сценарії розвитку національної економіки залежно від темпів проведення реформ: оптимістичний, який передбачає швидкі темпи відновлення, і консервативний.

При цьому Мінекономрозвитку рекомендує Міністерству фінансів для підготовки державного бюджету на 2015 рік використовувати саме консервативний сценарій з метою мінімізації бюджетних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета, виступаючи у Верховній Раді 18 квітня, заявив, що падіння економіки України за оптимістичним сценарієм у 2014 році може становити 3% і навіть більш, проте вже до кінця року можливе невелике економічне зростання, а в 2015 році можна чекати стабільного економічного зростання.

При цьому він не сказав, у яких саме галузях економіки можливе зростання, відзначивши, що ключовими чинниками зростання має стати розвиток малого і середнього бізнесу і дерегуляція економіки.

Довідка УНІАН. JPMorgan Chase — один із найстаріших фінансових конгломератів на планеті. Фінансовий інститут, розквартирований у Нью-Йорку, є лідером у сфері інвестиційних і комерційних банківських послуг. Активи у розмірі 2,3 трлн дол. ставлять JPMorgan Chase на перше місце серед найбільших банків у США.

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