США мають намір допомогти Україні повернути вкрадені активи

Адміністрація США має намір допомогти Україні у боротьбі з корупцією, а також пошуках і повернення на батьківщину викрадених активів. Як повідомила офіційний представник Ради національної безпеки (РНБ США) при Білому домі Кейтлін Хейден у цих цілях на Україну направлена група фахівців мінфіну, мін'юсту і ФБР США, передає ИТАР-ТАСС.

Їх завдання, за її словами, полягає в тому, щоб "консультувати український уряд щодо того, як проводити розслідування і збирати докази, необхідні для повернення вкрадених активів з-за кордону".

Крім того, повідомила Кейтлін Хейден, 29-30 квітня влада США і Великобританії спільно скличуть "багатосторонню зустріч" за участю "українських офіційних осіб і їхніх колег з країн з провідними фінансовими центрами" для "координації зусиль щодо виявлення вкрадених активів".

Відомо, що як мінімум до листопада минулого року тодішній уряд України через британську юридичну фірму Lawrence Graham LLC ставило перед владою США і Швейцарії питання про повернення грошових коштів, які, як стверджувалося, були незаконно вивезені з країни її колишнім прем'єр-міністром Павлом Лазаренком і Юлією Тимошенко. Як тоді говорив генпрокурор України Віктор Пшонка, йшлося про понад $500 млн.

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