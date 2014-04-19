Інфляція в Придністров'ї досягла найнижчого рівня за останні 10 років

Інфляція в Придністров'ї в першому кварталі поточного року становила 0,5%, це найнижчий рівень за останні 10 років, відзначають фахівці Придністровського республіканського банку (ПРБ), що виконує функції центробанку невизнаної республіки, повідомляє РИА Новости.

Вони посилаються на держслужбу статистики Придністровської Молдавської республіки (ПМР): у січні-березні 2013 року середній рівень цін зріс на 2,0%, максимальне підвищення зафіксовано у 2008 році - на 10,8%.

Аналітики ПРБ вважають, що зберегти цінову стабільність вдалося завдяки комплексному впливу адміністративних і ринкових чинників. Так, прийняте урядом ПМР рішення не підвищувати тарифи на енергоносії для населення у першому кварталі дозволило знизити тиск на зведений індекс з боку сектора послуг, у середньому тарифи зросли на 3,2% проти 5,3% у січні-березні 2013 року.

Дефляційні процеси переважали в непродовольчому сегменті: у середньому за місяць ціни знижувалися на 0,6%, а в цілому за квартал - на 1,7%. Найбільше подешевшало пальне (-17,9 %), що стало наслідком прийнятих на державному рівні ініціатив у сфері оподаткування підакцизних товарів.

На ринку продовольства масштаб цін за січень-березень істотно не змінився. Березнева дефляція (-0,5 %) визначила формування квартального індексу на рівні 1,2%. При цьому продукти, що піддавалися впливу сезонних факторів і адміністративно-регульовані, подорожчали на 2,4%. Вартість продовольства, ціни на яке визначають переважно ринкові механізми, зросла всього на 0,1%.

Важливу роль у зниженні інфляційного тиску зіграла виважена валютна політика. За перший квартал офіційний курс долара США не змінився і зберігся на рівні 11,1 придністровських рублів за 1 долар США, відзначається в повідомленні банку.