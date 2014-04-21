Японські банки через санкції скорочують свій бізнес у Росії - ЗМІ

Найбільші японські банки - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) і Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU) за останні кілька тижнів скоротили бізнес у Росії, розповіли Financial Times кілька банкірів та менеджерів, пишуть "Ведомости".

«Японці обережніші, ніж усі інші», - говорить московський банкір.

Дію санкцій відчули на собі не лише бізнесмени й чиновники із санкційного списку, але й російський ринок загалом. За оцінкою Dealogic, розміщення облігаційних позик російських компаній на внутрішньому та зовнішньому ринку знизилося на 74% до $9,1 млрд.

SMBC, за даними FT, у останню хвилину вийшов з угоди щодо експортного фінансування для «Металоінвесту», що належить Алішеру Усманову. Представник «Металоінвесту» коментувати інформацію відмовився. Передекспортний кредит на $1,15 млрд компанія залучила наприкінці березня на п'ять років. Книга заявок була перепідписана вдвічі, каже людина, близька до «Металоінвесту». Серед організаторів був BTMU, чи мав брати участь в угоді SMBC, співрозмовник «Ведомостей» не знає.

SMBC, за даними FT, також заморозив нові кредитні лінії Gunvor, бо США ввели санкції до одного із засновників компанії - Геннадія Тимченка. Gunvor, як і раніше, веде переговори з SMBC, розповіли люди, знайомі з цим питанням. В інтерв'ю «Росії 24» тепер уже колишній співвласник Gunvor Геннадій Тимченко визнавав, що банки боялися працювати з компанією. Але потім нібито всі питання були зняті.

Читайте такожЕксперти очікують припливу інвестицій до України вже через 2-3 місяціЯпонські банки проявляють обережність, побоюючись бути втягнутими в українське питання, розповідає топ-менеджер одного з японських банків: «Вони не хочуть, щоб їх оштрафували за порушення». Іти з російського ринку японські банки не поспішають. «Ми намагаємося залишити відкритими двері» до Москви, говорить топ-менеджер одного з японських банків. SMBC і BTMU від коментарів відмовилися.

За словами російського держбанкіра, банки США теж відмовляються від нових угод: «Наша частка ринку збільшилася дуже сильно, ніколи ще попит не був настільки великим». Топ-менеджер великого банку США каже, що переглянув усі ризики на Росію і тепер «більш обачний» щодо нового бізнесу тут.