Мінфін Росії не виключає негативну динаміку ВВП в одному з кварталів

Мінфін РФ не виключає негативного значення динаміки ВВП в одному з кварталів 2014 року, чекає сплеску інфляції у травні-червні з подальшим уповільненням до менше 6 відсотків і очікує за підсумками року відтік капіталу на рівні $70-80 мільярдів, сказав на брифінгу директор департаменту довгострокового стратегічного планування Мінфіну Максим Орєшкін.

ВВП Росії в першому кварталі 2014 року зріс, згідно з оцінкою Мінекономіки, на 0,8 відсотка до аналогічного періоду 2013 року, повідомляє Reuters.

"Багато в чому таке сильне зростання стало результатом ефекту бази та ефекту використання майбутнього попиту... В інших кварталах чекаємо ближче до нульових значень, не виключаємо негативного значення в одному з кварталів", - сказав Орєшкін.

У четвертому кварталі 2013 року ВВП зріс на 2,0 відсотка, в цілому за рік - на 1,3 відсотка. Мінекономіки прогнозує, що економіка Росії зросте у 2014 році на 0,5-1,1 відсотка, опитані Reuters аналітики - на 0,8 відсотка.

За словами Орєшкіна, пік інфляції у 2014 році припаде на травень-червень, але далі зростання споживчих цін серйозно сповільниться: "У квітні чекаємо 7,2-7,3 відсотка, пік у травні-червні близько 7,5... Не виключаємо, що інфляція може опуститися досить серйозно, нижче 6 відсотків (до кінця року)".

Серед факторів уповільнення зростання цін Орєшкін назвав меншу індексацію регульованих тарифів, що має обумовити піввідсотка зниження темпів інфляції, ціни на молочну продукцію, яйця і сир, які, за прогнозами Мінфіну, "принаймні перестануть зростати" у другому півріччі, і зниження впливу валютного курсу.

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"До травня-червня ефект переносу (валютного курсу) багато в чому вже знайде відображення в динаміці ІСЦ, і тут також буде сприятливий ефект бази, бо в минулому році також було серйозне ослаблення рубля... у травні-червні".

На всі ці фактори накладається уповільнення економіки, при якому знижується зростання заробітних плат, що буде допомагати стримувати інфляційну динаміку.

Інфляція у Росії в березні 2014 року становила 6,9 відсотка до березня попереднього року. Центробанк РФ прогнозує, що інфляція у 2014 році становитиме 5,0 відсотка, але зазначає, що ризики перевищення цього показника поки високі. Мінекономіки й аналітики чекають у 2014 році зростання цін на 6,0 відсотка після 6,5 відсотка у 2013 році.