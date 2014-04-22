Міжбанк відкрився доларом по 11,70 гривні

У вівторок, 22 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до11,3000/11,7000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні також пішли вгору - до 15,5920/16,1500.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3165/0,3275.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися - до 1,3800/02 (п'ятниця - 1,3817/19).

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000, на 12:00 звузився спред до 11,3500/11,5000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,3500/11,8000.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.