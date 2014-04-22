Клименко не вважає себе "Сім'єю" та заявляє, що не відмивав 77 млрд гривень для Януковича

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко заперечує, що відмивав 77 млрд гривень для "Сім'ї" Януковича та стверджує, що, навпаки, перешкоджав незаконному "обналичивнию" грошей в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Вести".

"Це була ціла система людей, які не рік і не два, і навіть не п'ять будували бізнес на "обналичке", і цілі ланцюжки були задіяні. Корумповані чиновники, співробітники банків, співробітники правоохоронних органів... Ми почали з ними боротьбу. Багатьох посадили. І, впевнений, ще рік нашої роботи і "обналичка" б скоротилася до мінімальних меж", - заявив Клименко.

На питання про так звану Програму з "обналички", що існувала при Януковичі й за допомогою якої підприємці ухилялися від оподаткування нібито з допомогою "Сім'ї" за певний відсоток, екс-міністр відповів: "Програма - це ярлик, спеціально придуманий, мабуть, щоб вразити громадськість. Але судячи з того, що про неї пишуть, мова йде про майданчики з "обналички". Ця система "обналички", або, якщо хочете, Програма, існувала й до мене. Але після того як я прийшов у податкову і вжив заходів, ситуація почала швидко виправлятися. Ми створили цілу систему, яка реагувала на так звані нікчемні угоди, виявляла в режимі он-лайн підозрілі операції. Це било і по обнал-конторах, і по фіктивному ПДВ".

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Клименко також заперечує, що був однією з ключових фігур у так званій сім'ї "Сім'ї", тобто політико-економічній групі Олександра Януковича.

"Ніякого бізнесу, ніяких спільних інтересів, як ви кажете, з «Сім'єю», у мене не було. Так, я знав ще в Донецьку Олександра Вікторовича. Але в Києві наш контакт практично був зведений до нуля - було, може, пару зустрічей. Але ніяких тісних стосунків з Олександром Вікторовичем у мене ніколи не було. І зараз уже точно немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України за результатами розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб, у березні поточного року направила до правоохоронних органів 126 матеріалів на 77,2 млрд грн.