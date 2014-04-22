Кабмін створив раду з питань участі держави в капіталізації банків

Відповідну постанову №105 розміщено на сайті уряду.

Згідно з постановою, до складу ради також увійшли голова Нацбанку Степан Кубів (за згодою), директор департаменту фінансової політики Мінфіну Володимир Коцюба, перший заступник голови Нацбанку Володимир Кротюк (за згодою), заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко, директор юридичного департаменту Мінфіну Ярослав Матузка, директор юридичного департаменту Нацбанку Віктор Новиков (за згодою), директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Василь Пасічник (за згодою), заступник міністра доходів і зборів Володимир Хоменко.

“Основними завданнями ради є підготовка рекомендацій і пропозицій щодо можливої участі держави у статутному капіталі банків шляхом придбання акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики", - зазначається у постанові.

Згідно з постановою, рада визначає критерії до банків, відповідність яким може бути підставою для участі держави в їх статутному капіталі, проводить аналіз пропозицій Мінфіну про можливу участь держави у статутному капіталі банків, розмір частки держави в їх статутному капіталі.

Як повідомляв УНІАН, на думку голови наглядової ради «Укрінбанку» Володимира Клименка, ситуацію з проблемними банками необхідно вирішувати за допомогою ринкових механізмів, залучаючи до їх придбання реальних інвесторів, а не націоналізувати.

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Поправки до закону про держбюджет на 2014 рік надають уряду право здійснювати випуски ОВДП для поповнення статутних капіталів банків, і тим самим закладають основи для капіталізації банків за участю держави.

Кабінет міністрів у лютому 2009 року також створював експертно-аналітичну раду з питань участі держави у капіталізації банків. У 2009 році Кабінет міністрів витратив близько 18 млрд грн бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». У результаті Мінфін України став мажоритарним акціонером у кожній з цих фінустанов.