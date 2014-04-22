Зростання економіки України у 2015 році може скласти до 2,3% - експерт

Зростання економіки України у 2015 році може становити до 2,3% в результаті поступового відродження світової торгівлі і девальвації гривні, вважає керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Експерт нагадав про оцінки уряду з ключових макропоказників на 2015 рік, озвучені міністром фінансів Олександром Шлапаком на засіданні Верховної Ради 18 квітня, зокрема, що зростання ВВП становитиме 1,7% при уповільненні річної інфляції до 5,4%.

«Ми поділяємо оптимізм міністра фінансів. Більше того, ми очікуємо, що економіка ростиме навіть швидше, зростання ВВП становитиме до 2,3% в 2015 році в результаті поступового відродження світової торгівлі, а також девальвації гривні», - зазначив Паращій.

На думку експерта, на відміну від 2008-2009 років, коли економіка демонструвала спад п'ять кварталів поспіль в період глобальної кризи, у цей час проблеми України носять регіональний характер, і основні негативні тенденції зумовлені недружніми діями Російської Федерації.

Паращій підкреслює, що девальвація гривні підвищить конкурентоспроможність українського експорту на російських ринках за рахунок відродження світової торгівлі, підтримуючи неминуче зростання експорту на ці ринки.

Експерт допускає, що зниження доступу до російських ринків і «заморожування» окремих видатків держбюджету спровокують падіння економіки восени 2014 року.

Водночас, Паращій прогнозує позитивну динаміку з 2015 року, оскільки Росія навряд чи заборонить український експорт на постійній основі.

Поліпшення економіки, як підкреслив експерт, можливо тільки за відсутності військового конфлікту в найближчому майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Шлапак під час виступу у Верховній Раді 18 квітня заявив, що основні напрями бюджетної політики на 2015 рік затверджені Кабінетом міністрів 16 квітня і будуть подані до Верховної Ради України найближчим часом.

Нагадаємо, що 17 квітня Мінфін оприлюднив проект основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, згідно з яким зростання реального ВВП прогнозується на рівні 1,7% при інфляції на рівні 5,4% і зростання цін виробників на 7,3%.

У рамках проекту уряд планує в 2015 році утримувати обсяг дефіциту держбюджету в межах 3% ВВП, обсяг держборгу - не вище 55% ВВП, і для розрахунку бюджетних показників буде керуватися припущенням, що офіційний обмінний курс гривні до долара США буде гнучким.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Держбюджет на поточний рік передбачає дефіцит в обсязі 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн або 43,6% ВВП.