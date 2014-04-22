Нацбанк знизив офіційний курс гривні
Національний банк України сьогодні знизив офіційний курс гривні до долара та євро.
На 22 квітня курс встановили на позначці 1124.7453 грн за 100 доларів (на 18 квітня - 1122.7373 грн за 100 доларів).
Офіційний курс гривні до євро знизили до 1558.3346 грн за 100 євро (на 18 квітня - 1555.5525 грн за 100 євро).
Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1533 грн за 10 рублів (на 17 квітня - 3.1249 грн за 10 рублів).
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Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.
Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривніщодня після обіду на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.
Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.