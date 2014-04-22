Нацбанк знизив офіційний курс гривні

На 22 квітня курс встановили на позначці 1124.7453 грн за 100 доларів (на 18 квітня - 1122.7373 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро знизили до 1558.3346 грн за 100 євро (на 18 квітня - 1555.5525 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1533 грн за 10 рублів (на 17 квітня - 3.1249 грн за 10 рублів).

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Нагадаємо, 11 квітня Нацбанк підвищив офіційний курс гривні до долара, після зниження протягом трьох тижнів, до 1256.9123 грн за 100 доларів.

Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривніщодня після обіду на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти на наступний день після дня їх затвердження.