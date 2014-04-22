Кабмін прогнозує зростання економіки наступного року на рівні 1,7%

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, згідно з яким уряд прогнозує зростання реального ВВП на рівні 1,7% за річної інфляції 5,4%.

Про це йдеться у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, зареєстрованому на сайті Верховної Ради 22 квітня (№4749).

Згідно з проектом, визначаючи основні напрямки бюджетної політики на 2015 рік, уряд враховує прогнозний показник темпів зростання реального ВВП на рівні 1,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня) на рівні 5,4% і зростання цін виробників (грудень до грудня) на 7,3%.

Уряд прогнозує номінальний ВВП на рівні 1,742 трлн грн за стандартом системи національних рахунків 2008 року, 1,687 трлн грн - за стандартом системи національних рахунків 1993 року.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, наступного року становитиме 7,8%.

Згідно з проектом, основні завдання бюджетної політики на 2015 рік націлені на подальшу стабілізацію держфінансів і передбачають утримання граничного обсягу дефіциту держбюджету у межах 3% ВВП, а також утримання обсягу держборгу на економічно безпечному рівні, але не більш як 55% ВВП.

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Мінфін планує з урахуванням податкового законодавства зберегти частку перерозподілу ВВП через зведений бюджет на рівні не вище 30%.

Фінансування дефіциту спецфонду держбюджету планується за рахунок позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, тоді як дефіцит загального фонду держбюджету фінансуватиметься переважно за рахунок внутрішніх запозичень.

Граничний обсяг держгарантій передбачається на рівні не більш як 5% доходів загального фонду держбюджету за рішеннями Кабінету міністрів України або на підставі міжнародних договорів України для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення.

Для розрахунку бюджетних показників 2015 року уряд керуватиметься припущенням, що офіційний обмінний курс гривні до долара США буде гнучким.

У проекті вказано, що показники є попередніми і можуть бути уточнені після публікації статистичної інформації за 2013 рік, оперативних даних про поточний стан економіки у 2014 році, ухвалення урядом відповідного рішення, а також через низку ризиків, пов'язаних з недружніми діями з боку Російської Федерації, можливим уповільненням темпів розвитку світової економіки, економічною і політичною нестабільністю в Україні.

Уряд підкреслює, що бюджетна політика на 2015 рік розроблена з урахуванням виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, що уряд прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%. Держбюджет на поточний рік передбачає дефіцит обсягом 68,5 млрд грн і держборг не вище 664 млрд грн., або 43,6% ВВП.