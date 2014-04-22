Медведєв запропонував покарати тих, хто відключив банки від платіжних систем

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляє, що відключення російських банків від міжнародних платіжних систем не повинно залишитися безкарним, і потрібно «привести до тями» відповідних іноземних контрагентів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час виступу у Держдумі.

«Є обмеження і в інших напрямках. Іноземні партнери відключили деякі російські банки від міжнародних платіжних систем. Це, безумовно, порушення існуючих договорів з такими системами. Я вважаю, що воно не повинно залишитися безкарним, потрібно витратити сили і засоби для того, щоб привести до тями відповідних іноземних контрагентів», - сказав Медведєв.

За його словами, вони не повинні ховатися за форс-мажорами, розпорядженнями президентів і парламентів, а мають відповідати у рамках існуючої системи економічних відносин.

Медведєв підкреслив, що для Росії це додатковий стимул, щоб створити національну платіжну систему, яка б мало залежала від міжнародної кон'юнктури і безперебійно працювала в масштабах всієї країни.

«Тиждень тому я проводив нараду на цю тему. Я сподіваюся, що ми спільними зусиллями внесемо зміни до відповідного закону про платіжну систему, який у нас з'явився кілька років тому, з урахуванням ситуації, що склалася, і зможемо створити сучасну правову рамку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму США ввели санкції стосовно РФ. Так, 20 березня Міністерство фінансів США опублікувало список росіян, стосовно яких введено економічні санкції. Цей список включає 20 осіб, серед яких близькі до Путіна бізнесмени, високопоставлені співробітники адміністрації Кремля, а також банк «Росія». Після цього міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard заморозили операції за картами банку «Росія».

27 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ створюватиме власну платіжну систему.

15 квітня Медведєв запропонував зробити російську платіжну систему «по можливості незалежною» від центрів ухвалення рішень поза російською юрисдикцією.

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