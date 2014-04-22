За роки незалежності Росія "допомогла" Україні на $250 млрд - Медведєв





Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв повідомив під час виступу в Держдумі.

«Ви, Володимире Вольфовичу (Жириновський), говорили про Україну. Цифра, яку ви назвали, близько 250 млрд доларів, справедлива. Це обсяг підтримки, яку ми за всю пострадянську історію надали нашим українським друзям і братам за рахунок всякого роду преференцій, включаючи неринкові умови торгівлі газом», - сказав Медведєв.

«Я згоден, допомагати треба осмислено, але ми добрі, ми такі влаштовані. Йдеться про дуже близьку нам державу. Я вважаю, що в цій доброті не тільки наша слабкість. А й наша сила, тому що всі добрі люди, вони, як правило, сильні», - сказав він.

За словами Медведєва, РФ дивитиметься на державні стратегії «під кутом поточної ситуації».

Перед цим Жириновський заявив, що всі домовленості з Україною даремні. «З ким ви дружите? Всі зрадили. За всі роки, за 20 років ми втратили 250 млрд доларів – дешевий газ, знижки, кредити», - сказав він, додавши, що ці гроші потрібно було використовувати для розвитку Росії. «Кому віддали? Тим, хто кличе НАТО сюди, які хочуть зробити Росію випаленою пустелею, бомбити її. Це їм ви дали 250 млрд доларів. Так робити не можна», - наголосив Жириновський.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Медведєв заявив, що з моменту одержання Україною незалежності Росія надала Україні масштабну допомогу.

«Я зараз не оперуватиму якимись довгими цифрами, скажу тільки одне, що навіть на знижках, які надавалися на газ, на неринкових правилах торгівлі газом за період розвитку України як незалежної держави, я думаю, країна заощадила більш як 100 млрд доларів. Такі підрахунки є, це не фантомні цифри, це реальні цифри. Інша справа, що ми це робили щиро, виходячи з добрих, дружніх почуттів, які ми відчували і відчуваємо до України», - сказав Медведєв.

При цьому Росія встановила для України одну з найвищих цін на газ – майже 500 доларів за тисячу кубометрів. На даний момент дорожче газ купує тільки Франція - 550 доларів за тисячу кубометрів.