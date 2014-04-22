Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара 1 копійку

У вівторок, 22 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,5000/11,6900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,5920/16,1500. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 15,8820/16,1505.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3165/0,3275. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3202/0,3258.

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У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,7230 (+0.0520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3785/1,3820.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,5000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,3500/11,8000.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.