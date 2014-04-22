Банки України в першому кварталі втратили майже 2 млрд гривень

Банківська система України за підсумками першого кварталу 2014 року одержала 1,993 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 3,126 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в березні банки одержали 649 млн. грн прибутку.

Згідно з повідомленням, доходи банків у першому кварталі 2014 року збільшилися на 32,8% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 50,473 млрд грн, витрати - на 50,4%, до 52,466 млрд грн.